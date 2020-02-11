Суд заблокировал доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерским конторам (список)

Просле того, как ранее правоохранители провели обыски в букмекерской конторе "Фаворит спорт", Печерский районный суд Киева вынес решение запретить доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в нем.

В сообщении приводится список онлайн казино и букмекерских контор, среди которых Favorit, PariMatch, Joykasino, Vulkan и другие.

Всего в списке 59 заблокированных сайтов. Суд обязал интернет-провайдеров заблокировать для пользователей к ним доступ.

В списке веб-ресурсов оказались:

https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https:// theworldnews.net parimathc.com lxslot.com triumphcasino.com favorit.com.ua lxbetua.com parimtach.com finbet.bet casino.flint.bet bazabet.com.ua vulkanstars.com xcasino68.com zolotoloto.com nostalgycasino.com vipnetgame.com cosmolot.com.ua eldorado24.com goxbet.com gmslots.com slotclub.casino kozakov.com.ua casinomoney.com.ua xcasino57.com slotor.com slotclub.casino pmcasinowin.com joykasino.net gmsdeluxe.com grand-casino.com gruppirovka.casino wulkan777.com 777originals.com bosscasino.com admiral777.com bitcoinplay.io vulkan24club.com vdeluxe.net vulkanslot.com vulkanroyal.com elslots.com slotoking.com crystalslot.com maxbetslots.com nikebets.com oligarhcasino.com pointloto.com slotozal.com pharaonbet.com

Ранее в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений.

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей. По материалам Українські Новини