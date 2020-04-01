Супрун попросила Маска відправити в Україну апарати ШВЛ

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун попросила главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска відправити Україні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це вона написала у Twitter.

"Мене звуть Уляна Супрун, я колишній міністр охорони здоров'я України. Україна дуже потребує апаратів ШВЛ. У нас у відділеннях інтенсивної терапії їх лише 3 500, а населення - 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!" - прокоментувала вона твіт Маска, в якому бізнесмен запропонував безкоштовно розіслати в лікарні по світу апарати ШВЛ для порятунку важких пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Раніше Маск написав: "У нас є додаткові схвалені FDA (Управлінням США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів - ред.) апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Tesla", - написав він, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.

Однак на даний момент Україна не входить в ці регіони.

Раніше Маск закупив і передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Як повідомлялося, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

За матеріалами Укрінформ.