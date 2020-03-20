Топменеджер "Нафтогазу" Фаворов заразився коронавірусом

Директор з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу України"Андрій Фаворов перехворів на коронавірус.

Про це в коментарі RTVi розповів його батько, епідеміолог Михайло Фаворов.

"Мені дуже імпонує британська модель. Тому що абсолютна більшість молодих людей перехворіють легко. У мене вже син перехворів, його дружина перехворіла. Просто вони в аеропорту в Амстердамі були, мабуть, там якимось чином отримали цей вірус", - заявив він.

Пізніше він повторив цю ж заяву в ефірі "Эхо Москвы".

"Поки я був у Туреччині, мій син був тут, у нас вдома, в Атланті, а потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. Ми не можемо точно сказати, в якому з двох літаків, в якому аеропорту або де відбулося зараження, але якщо він прилетів у середу до Києва, то в суботу він відчув нездужання, відчув, що в нього піднялася температура, поміряв, було близько 38-ми, і почався ось цей дуже характерний сухий "гавкаючий" кашель", - повідомив Михайло Фаворов.

У понеділок Фаворов-молодший здав позитивний аналіз на коронавірус, а у вівторок захворіла його дружина.

Сам Андрій Фаворов записав відео в фейсбуці, де підтвердив, що захворів.

"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як казав класик. Приблизно тиждень тому в мене був кашель, невелика температура 37,5. Я, відповідно до рекомендацій і внутрішніх протоколів НАК "Нафтогаз" самоізолювався, сиджу вдома і мінімізують контакт з усіма, з ким можна і не можна. Почуваюся чудово, тільки нудно. Планую ще тиждень так просидіти, коли всі питання буде знято", - сказав він.

Фаворов очолив газовий бізнес "Нафтогазу" в 2018 році, до цього він керував власною компанією ЕРУ.

З вересня 2010 року до липня 2014 року обіймав посаду комерційного директора енергохолдингу ДТЕК (Київ), з травня 2009 року по липень 2010 року - директора з розвитку бізнесу в компанії ContourGlobal (Київ), до цього він також працював на керівних позиціях в AES Corporation. За матеріалами LB.ua