Треть украинцев готовы обменять права и свободы на деньги

В конце 2019 года согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благополучие 33% граждан, что несколько больше, чем в 2018 году (26%). Об этом свидетельствуют данные опросафонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, в 2019 году несколько больше - 42% респондентов (36% в 2018 году) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть на определенные материальные трудности. А 25% (39% в 2018 году) не смогли сделать выбор между этими альтернативами.

Восточный регион отличается от остальных тем, что его жители готовы поступиться частью прав и свобод в обмен на благополучие - 42% против 31% тех, кто на это не согласен.

Кроме того, 48% респондентов в возрасте 18-29 лет согласны терпеть материальные трудности ради свободы.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года 2018 среди респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.