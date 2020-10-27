Третина людей з COVID-19 мають негативний тест - МОЗ внесло зміни при лікуванні

Для госпіталізації та початку лікування людини від коронавірусу їй не потрібно виключно мати позитивний ПЛР-тест.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"При госпіталізації людини, початку лікування і встановлення діагнозу коронавірус, на сьогодні не потрібно виключно мати позитивний ПЛР- тест. Згідно зі світовою статистикою, до 30% випадків, коли людина хвора на COVID-19, тест ПЛР у неї може бути негативний", - сказав Степанов.

Він зазначив, що це пов'язано з забором матеріалу, з фізіологічними особливостями організму, і це пов'язано з тим, де саме розташовується вірус у той час, коли у людини беруть відповідний мазок для діагностики методом ПЛР. За його словами, саме тому були внесені зміни, що для початку лікування та встановлення діагнозу достатньо лише клінічної картини.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601.