У Авакова пригрозили відповідальністю за псування бюлетенів з опитуванням Зеленського

Виборці, які зіпсують бюлетені зі всеукраїнським опитуванням президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів, можуть понести відповідальність за дрібне хуліганство.

"Ми ж не розриваємо книги братів Капранових, якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - в ефірі Радіо НВ заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, коментуючи заклик письменників Віталія і Дмитра Капранових розривати бюлетені з опитуванням.

За словами Геращенка, в МВС усвідомлюють, що ініційоване главою держави опитування може спровокувати конфлікти, тому поліція буде готова до подібного розвитку подій. Протиправні дії вирішили в рамках закону кваліфікувати, як дрібне хуліганство.

Інформацію доповнив радник глави МВС Зорян Шкіряк на брифінгу у Києві 22 жовтня. Він настійно рекомендував не допускати фізичне насильство проти волонтерів, які будуть проводити опитування.

"Комусь це може подобатися, комусь ні. Але не можна плутати грішне з праведним... Висловлюйте свою позицію в ЗМІ, звертайтеся до суду. Ми застерігаємо від будь-яких методів фізичного впливу, від будь-якого насильства і будь-яких провокацій стосовно до цих людей. В таких умовах співробітники Нацполіції будуть реагувати відповідно і будуть припиняти правопорушення законними методами", - сказав радник.

За словами Шкіряка, правоохоронці стежитимуть за порядком на виборчих дільницях. За матеріалами Главред.