У бік окупованого Донецька запустили 15-метровий прапор України (відео)

До Дня Конституції України волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-ти метровий прапор України в бік окупованого Донецька. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"До Дня Конституції України, неподалік лінії розмежування, волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військового співробітництва випустили 15-ти метровий прапор в бік окупованого Донецька", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.

"Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною", - говорить волонтер на псевдо "Оскар".

Також він закликав спільно боротися за Україну.

"У нас все вийде і цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті - і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську", - наголосив волонтер.

"Вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з'явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом", - зазначається в повідомленні.