У Харкові прощаються із загиблими в авіакатастрофі Ан-26Ш

На площі Свободи у Харкові розпочалася церемонія прощання із загиблими 25 вересня в авіакатастрофі під Чугуєвом офіцерами та курсантами Національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

Як передає кореспондент Укрінформу, на площу, окрім рідних, прийшли друзі, викладачі, вчителі загиблих, представники влади. Площа оточена кордоном військових і правоохоронців.

Церемонія прощання, на яку приїхали Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська, а також голова Офісу Президента Андрій Єрмак, розпочалася о 10-ій годині.

Тіла загиблих несуть із почесною вартою, диктор оголошує імена загиблих, звання, місце та рік народження.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант - Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза. За матеріалами Укрінформ.