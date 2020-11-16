У Києві - 879 нових випадків коронавірусу
За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 879 осіб.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Динаміка розповсюдження вірусу у нас, на жаль, вкрай негативна. За минулу добу у Києві ще 879 хворих. При тому, що у вихідні зазвичай менше інфікованих, оскільки працюють не всі лабораторії. Померли 11 людей. Усього від коронавірусу - 776 летальних випадків", - сказав Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 51 499, додав він.
За словами міського голови, захворіло 511 жінок віком від 18 до 99 років і 28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років, також 316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв і 24 хлопчики від трьох до 16 років. Зокрема, захворіли 43 медики.
Він зазначив, що одужали в столиці за добу 8 людей. Усього коронавірус подолали 18 767 мешканців Києва.
Крім цього, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 125, в Оболонському - 115 і по 112 випадків у Подільському та Солом'янському районах", - зазначив Кличко.
Він відзначив, що зі зростанням кількості хворих збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.
"Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус, з них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ 31 хворий", - повідомив мер.
Як повідомлялося, в Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.