У Києві через негоду громадський транспорт курсує без дотримання графіка

У Києві через складні погодні умови ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Про це повідомляє "Київпастранс".

"Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення - курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку зі складними погодними умовами", - йдеться в повідомленні.

За даними "Київпастранс", увесь транспорт курсує з відхиленням від графіка руху, а рух на трамвайних маршрутах NoNo3 (Борщагівський швидкісний трамвай), 14 і 15 затримується з технічних причин.

"Затримується рух трамваїв No14, 15 на площі Лук'янівській із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства. Затримується рух трамваїв No3 на ст. "Ромена Роллана" із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через негоду в столиці призупинив роботу міський фунікулер.

За даними "Київавтодору", впродовж ночі тротуари та зупинки у столиці обробляли 36 бригад з ручного прибирання.

Обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується відучора.

"Робота ускладнюється непростими погодними умовами. Адже на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду. Для обробки тротуарів використовуємо й механізовану техніку. Зокрема, Bucher City Cat", - повідомляють у корпорації.

Загалом з початку негоди використано 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піскосоляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

У Київській міськдержадміністрації зазначили, що протягом ночі працювала 301 одиниця спецтехніки. Крім того, до боротьби з ожеледицею залучено 4 тис. двірників.

У відомстві попереджають киян і гостей столиці, що за прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня у Києві збережеться ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

У КМДА також закликали підприємців самостійно обробляти тротуари біля своїх кафе, ресторанів, магазинів і не нехтувати правилами доброустрою міста, виконавши обробку протиожеледними засобами. За матеріалами LB.ua