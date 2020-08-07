У Києві через спалах COVID-19 на карантин закрили пекарню

У Києві через спалах коронавірусу закрили на карантин цех-пекарню No8 підприємства "Київхліб"

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Зокрема, на підприємстві "Київхліб" - спочатку троє працівників пекарні No8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив - 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими", - зазначив Кличко.

За його словами, цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи - на самоізоляції. За матеріалами Еспресо TV.