У Києві ФОПи оточили концерт "Кварталу 95" і перекрили Велику Васильківську

Представники середнього та малого бізнесу, які кілька днів протестують проти введення касових апаратів та локдауну в січні, прийшли до палацу "Україна" в Києві і почали пікетувати концерт "Кварталу 95". Про це пише "Страна".

Кілька десятків протестувальників розгорнули великий банер "Зе, відповідай за базар". Інші учасники мітингу під'єднали апаратуру і стали вести свій власний концерт під стінами палацу "Україна", в якому проходить виступ колишніх колег президента Володимира Зеленського зі сцени.

Зазначається, що на місці перебувають співробітники поліції, які встановили кордон. Попри протестувальників до палацу продовжують приходити глядачі з квитками, ФОПи не заважають їм заходити всередину.

Крім того, стало відомо, що частина демонстрантів пройшла маршем по вулиці Велика Васильківська, через що рух транспорту там було сильно ускладнено.

Як повідомляли Українські Новини, 15 грудня в центрі Києва біля будівлі Верховної Ради підприємці почали акцію протесту проти введення касових апаратів.

Також повідомлялося, що ФОПи встановили невеликі намети на Майдані Незалежності, співробітники поліції завадили їм встановити більші тенти.

Станом на 16 грудня, намети з Майдану прибрали, однак кілька десятків підприємців відмовилися йти й продовжили протест.