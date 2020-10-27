У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро

У Києві 27 жовтня можливі зміни в роботі метро. Це пов'язано з футбольним матчем, який пройде на НСК "Олімпійський", між командами "Шахтар" (Україна) та "Інтер" (Італія).

Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".

Як повідомляється, перед початком гри (о 19:55), обмеження (закриття) можливе на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після гри, можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого". За матеріалами РБК-Украина.