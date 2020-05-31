У Києві на День міста запрацювали фонтани

Сьогодні, 31 травня, у День Києва, в столиці розпочали роботу центральні фонтани.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

Зазначається, що крім центральних фонтанів запрацював комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.

У "Київводфонді" заявили, що сезон фонтанів зазвичай розпочинається з 1 травня, але цьогоріч він стартував значно пізніше через карантинні обмеження.

"Підготовчі роботи включають в себе демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під'єднання електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення насосного обладнання, налаштування світло-музичного супроводу та тестові запуски водограїв", - повідомили у "Київводфонді".

Також у КМДА розповіли, що запрацював фонтан у парку Марії Заньковецької, що на вулиці Великій Васильківській, який не працював з 2018 року.

До кінця 2020 року Київводфонд" планує провести капітальний ремонт фонтану "Засновники Києва" на Майдані Незалежності. За матеріалами Український репортер.