У Києві на півтора місяця обмежать рух Південним мостом

У Києві з 22:00 п'ятниці, 7 серпня, до 28 вересня на Південному мосту частково обмежать рух, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КК "Київавтодор".

"На Південному мосту розпочинається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюватимуть у напрямку Наддніпрянського шосе", - йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні.

Під час робіт рух буде частково обмежено (крайньою правою смугою. За матеріалами Інтерфакс-Україна.