У Києві найбільша кількість COVID-хворих за період пандемії - 631 людина

За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 631 людина. Померли 15 хворих.

Всього коронавірус забрав життя 642 киян, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500.

Захворіли: 341 жінка віком від 18 до 85 років 253 осіб віком від 18 до 84 років 5 дівчаток від 5 до 17 років 12 хлопчиків від 11 місяців до 16 років захворіли також 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 96, у Солом'янському - 95 та в Оболонському районі - 94 випадки", - сказав мер.

За матеріалами rubryka.com