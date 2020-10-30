У Києві не планують переводити всі школи на дистанційне навчання

Столична влада наразі не планує переводити усі школи міста на дистанційне навчання.

Про це на онлайн-брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Переводити всі школи на дистанційне навчання ми поки не плануємо. Наше основне завдання - це зробити все для безпеки навчального процесу", - зазначив Кличко.

Очільник міста додав, що за інформацією фахівців ВООЗ, закриття шкіл кардинально не впливає на боротьбу з розповсюдженням вірусу.

За словами Кличка, до навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантині 8 шкіл. На дистанційному навчанні 436 класів у 133 школах столиці - через захворювання педагогів та учнів.

На сьогодні в столиці вже 36 768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 741. За матеріалами Укрінформ.