У Києві перший день осені поставив новий температурний рекорд

Перший день осені у столиці ознаменувався температурним рекордом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°С. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С", - йдеться в повідомленні.