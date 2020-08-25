У Києві п'яний майор на авто покалічив трьох військових курсанток.

На території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий водій скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток. Про це повідомляє столична поліція у вівторок, 25 серпня.

"Надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" скоїв наїзд на трьох курсанток військового вишу... Попередньо встановлено: водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок ДТП троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Водія 1974 року народження затримали в порядку ст. 208 Кримінально- процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

У свою чергу dtp.kiev.ua повідомив, що на території військового коледжу в Києві нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

"Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці СОГ (слідчо-оперативна група - ред.), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці", - йдеться в повідомленні. За матеріалами kyiv.web2ua.com