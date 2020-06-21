У Києві та 9 областях послаблення карантину неможливе - МОЗ

У Києві та дев'яти областях України перевищено показники інцидентності коронавірусної хвороби, тому в цих регіонах неможливе послаблення карантинних обмежень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони України.

Зокрема, за даними МОЗ, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину.

Ці дані продемонстровано у відповідній таблиці, що розміщена на сайті МОЗ.

Як зазначається, перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, які відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Серед таких критеріїв - інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має складати менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше 50% , та охоплення тестуванням повинно бути не нижче за рівень інцидентності - тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та ІФА) протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 000 населення. За матеріалами Укрінформ.