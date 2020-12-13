У Києві за добу - 1125 хворих на коронавірус.

1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу, 10 людей померли.

Всього коронавірус забрав життя 1584 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138.

Одужали за минулу добу 189 людей, а всього подолали коронавірус 28 817 мешканців Києва.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, захворіли:

602 жінки віком від 18 до 90 років

437 чоловіків віком від 18 до 91 років

42 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 44 хлопчика від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 54 медики. До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі - 291, Дарницькому - 286 та в Деснянському районі - 136 випадків. Пам'ятайте про елементарні, але такі необхідні правила. Не нехтуйте власним здоров'ям! Бережіть себе!" - наголосив Віталій Кличко.