У Києві за добу 1512 хворих на COVID-19.

У столиці за добу виявили ще 1512 хворих на коронавірус, померла 31 людина. Це знову найбільший показник по країні. На сьогодні у Києві вже 96 672 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, у тому числі 1662 летальних.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 866 жінок віком від 18 до 93 років 560 чоловіків віком від 18 до 95 років 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 53 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 876 людей. Усього коронавірус подолали 30 773 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 263, у Дніпровському - 253. Та в Дарницькому районі - 195 випадків. За матеріалами bigkyiv.com.ua