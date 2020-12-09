У Києві за добу ушпиталили рекордну кількість хворих на COVID-19

У Києві протягом минулої доби виявили ще 1 728 хворих на COVID-19. 34 людини померли. Загалом за період пандемії в столиці 1 498 летальних випадків від коронавірусу, повідомив очільник столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

Наразі підтверджених випадків вже 84 538. Захворіли: 983 жінки віком від 18 до 90 років, 611 чоловіків віком від 18 до 88 років, 71 дівчинка від 2 до 17 років і 63 хлопчики від 2 місяців до 17 років. Зокрема хвороба вразила 71 медика.

До лікарень столиці ушпиталили 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу - 636 людей. Усього коронавірус подолали 26 403 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 300, Деснянському - 260, Дніпровському - 245 випадків.

У стаціонарах медзакладів міста наразі лікується 2 001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1 201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 419 людей. Під апаратами ШВЛ - 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - майже 50%.

Окрім коронавірусу, загострилися сезонні й захворювання, додав Кличко. Зокрема - на грип та ГРВІ. Наразі в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тисячі випадків захворювання на ГРВІ та грип. Кількість хворих зростає.

Станом на ранок 9 грудня в Україні лабораторно підтвердили 845 343 випадки COVID-19. З них 14 204 - летальні, водночас 451 118 осіб одужали. За добу виявили 12 585 випадків, 14 554 пацієнтів подолали хворобу. Загалом проведено 4 876 501 ПЛР-тестування. За матеріалами uain.press