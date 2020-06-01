У Києві зафіксували спалах коронавірусу в жіночому монастирі

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в жіночому монастирі в столиці зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це Кличко розповів на брифінгу."У Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі за останні кілька днів коронавірус виявили у 26 служительок. З них за минулу добу - у 22. Протягом вихідних госпіталізували 8 черниць", - сказав він.

Водночас міський голова столиці підкреслив, що монастир вже закрили на карантин.

"Там зараз здійснюють дезінфекцію", - уточнив Кличко.

В цілому за останню добу в Києві було зафіксовано 58 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 11 з яких серед медиків.

Станом на 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9 690 пацієнтів одужали. За матеріалами bykvu.com