У Києві зафіксували забруднення повітря: причина - пожежі навколо міста

Через пожежі навколо Києва у самій столиці спостерігається перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій в повітрі шкідливих домішок, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

"У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі навколо міста. Погода також сприяє накопиченню шкідливих домішок в повітрі", - інформують в КМДА.

Так, із 19 серпня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій: діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.

діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

формальдегіду - на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

"Крім того, у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах", - зазначили в пресслужбі.