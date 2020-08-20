У Києві зафіксували забруднення повітря: причина - пожежі навколо міста
Через пожежі навколо Києва у самій столиці спостерігається перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій в повітрі шкідливих домішок, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі навколо міста. Погода також сприяє накопиченню шкідливих домішок в повітрі", - інформують в КМДА.
Так, із 19 серпня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій: діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.
діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
формальдегіду - на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
"Крім того, у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах", - зазначили в пресслужбі.