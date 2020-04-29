У Києві зафіксували зменшення населення у січні-лютому - Держстат

Чисельність наявного населення у Києві, за оцінкою, на 1 березня становила 2966996 осіб.

Упродовж січня-лютого 2020 року чисельність населення зменшилась на 364 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління статистики у Києві.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення на 271 та 93 особи відповідно, заявили в управлінні.

У січні-лютому 2020 р. кількість живонароджених збільшилась на 23 особи порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 5278 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом'янському районі - 709 осіб, найменше у Шевченківському - 398 осіб.

Кількість померлих у місті зменшилася з 5915 осіб у січні-лютому 2019р. до 5549 осіб у січні-лютому. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-лютому 2020 - від 89 осіб у Оболонському районі до 641 особи у Шевченківському районі.

Структура причин смерті населення у січні-лютому порівняно з січнем-лютим 2019 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 64,6% від загальної кількості померлих, 18,1% припадали на новоутворення, 4,5% - на хвороби органів травлення, 3,5% - на зовнішні причини смерті. За матеріалами УНН.