У Києві закриті на карантин 5 шкіл

Виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський заявив, що у столиці на дистанційному навчанні залишаються п'ять шкіл. Також 55 класів зі 135 шкіл - на самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Через коронавірус, окрім п'яти шкіл, закрито й 12 закладів дошкільної освіти, а також 157 груп у 140 дитсадках. Це непогана тенденція у навчальних закладах, проте загальна ситуація в місті невтішна",- зазначив Мондриївський.

Він також наголосив, що закриття шкіл "не дає бажаного результату" у боротьбі з поширенням коронавірусу, однак місто робить усе можливе задля безпеки дітей у навчальних закладах.

"Зараз наше першочергове завдання - організувати безпечний навчальний процес та забезпечити дітей засобами для дезінфекції. Дуже прошу усіх, пам'ятайте, що наш найдієвіший захист - свідоме ставлення до небезпеки вірусу", - додав Мондриївський.

Нагадаємо, на початку місяця речниця київського міського голови Оксана Зінов'єва повідомила, що у столиці закрили на карантин 8 шкіл і 9 дитсадків.

Крім того, раніше повідомлялось, що попри погіршення ситуації з коронавірусом у Києві не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання. За матеріалами РБК-Україна.