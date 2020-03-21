У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус

У Києві зафіксували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

- Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок - 29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років, - написав він.

Загалом, наразі в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на Covid- 19.

Із 10 хворих п'ятеро лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці. Інші 5 - перебувають на самоізоляції та отримують лікування вдома під наглядом лікарів.

Також очікується підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію. За матеріалами ICTV Факти.