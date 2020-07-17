У Київській області посилюють карантин

З п'ятниці, 17 липня, в Київській області посилюють карантинні заходи. Таке рішення схвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Відсьогодні в області обмежено проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних). Так, в місці проведення має перебувати менш як 50% від стаціонарно розміщених місць для сидіння і/або менше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі.

Також заклади громадського харчування та розважальні заклади не зможуть працювати з 23:00 до 07:00.

Крім того, в області посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при перевезеннях, роботі закладів громадського харчування і нічних розважальних закладів.

Раніше в ВООЗ перерахували причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні.

Також нагадаємо, днями в Києві зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу з початку пандемії. За мтаеріалами Слово і Діло.