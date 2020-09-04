У київського поліцейського, якого підозрюють у наркоторгівлі, знайшли "пістолет Януковича" (фото)
У Києві затримано співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.
Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували три факти збуту 30-річним інспектором Нацполіції психотропних речовин "амфетамін" та "МДМА".
У четвер, 3 вересня, після чергового збуту наркотичного засобу підозрюваного затримали та вилучили у нього близько 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка зі слів самого затриманого є кокаїном. За продаж цього наркотику інспектор отримав 70 тис. гривень.
За місцем проживання затриманого, а також у його службовому кабінеті та в автомобілі проведено обшуки, у ході яких вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброю та понад 1 тис. боєприпасів, які будуть направлені на експертизу.
Серед знайденої зброї - пістолет, на якому викарбовано гравюра: "Януковичу В.Ф. Від міністра оборони України Кузьмука".
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Затриманому повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
За матеріалами LB.ua