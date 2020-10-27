У Криму вистачає води для потреб населення, - представництво президента

У Криму вистачає води, щоб покрити потреби цивільного населення. Україна не буде постачати воду в Крим до повної деокупації півострова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Водна криза, репресії й COVID: що відбувається в окупованому Криму".

За словами постійного представника президента України в Криму Таміли Ташевої, вся відповідальність за цивільне населення, згідно з міжнародним правом, зараз лежить на країні-окупанті.

"У неї (Росії - ред.) було шість з половиною років на ці проблемні питання. Це можна робити шляхом реконструкції водних споруд, трубопроводів, опріснення води, очищення річкових вод. За нашими даними, водних ресурсів, щоб покрити потреби цивільного населення, вистачає", - сказала Ташева.

Раніше РБК-Україна писало, що причиною водної кризи в Криму стало заселення півострова, а також військові бази РФ, які використовують велику кількість води.