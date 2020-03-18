У Львові госпіталізували шість осіб з підозрою на коронавірус - ЛОДА

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шість осіб з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на інформацію в.о. директора департаменту охорони здоров'я Андрія Васька.

"До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано 6 осіб з підозрою на коронавірус. Усі особи перебували за кордоном у країнах, де зафіксовано коронавірус. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих - стабільний, в однієї людини - пневмонія", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрія Васька, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені до Києва.

Як зазначається, реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

В пресслужбі також нагадали, що загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 госпіталізовано 22 особи. За матеріалами Укрінформ.