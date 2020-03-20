У Львові підтвердили перший випадок коронавірусу - Садовий.

У Львові виявили перший випадок коронавірусу.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

- Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р. н. 13 березня повернувся з Німеччини), - написав він.

Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України.

Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронних органам для подальшого реагування. За матеріалами ICTV Факти