У Львові підтвердили перший випадок коронавірусу - Садовий.
2020-03-20 19:27
У Львові виявили перший випадок коронавірусу.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
- Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р. н. 13 березня повернувся з Німеччини), - написав він.
Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України.
Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронних органам для подальшого реагування. За матеріалами ICTV Факти