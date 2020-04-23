У МОН розповіли особливості ЗНО-2020

Міністерство освіти та науки назвало особливості проведення цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання. Під час написання тесту учасників та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками, вони будуть дотримуватись соціальної дистанції, а хворі на COVID-19 зможуть написати ЗНО під час додаткової сесії, після одужання.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

"Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, дати проведення ЗНО залежатимуть від дати завершення карантину через коронавірус.

"Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться. За правилами під час складання ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов'язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв'язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що саме тестування ЗНО залишиться без змін, оскільки в тексті мало завдань, які стосуються матеріалу, який школярі мали б вивчати в квітні та травні під час навчання в 11 класі.

"У зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції усі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками. Приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати. Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров'я", - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що таке правило діяло і раніше - для людей з низкою інших захворювань. Такі абітурієнти при вступі в університет матимуть персональний формат вступних іспитів.

Нагадаємо, в МОН поки не можуть назвати точні дати проведення ЗНО.

Також нагадаємо, що карантин продовжили до 11 травня. За матеріалами УНН.