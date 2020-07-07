У МОЗ назвали дев'ять областей, які не готові до послаблення карантину

До послаблення карантину не готові дев'ять областей. Такі дані повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано- Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

Порівняно з попередніми даними, ситуація погіршилася в Одеській області.

Київ, натомість, готовий до пом'якшення карантину.

Нагадаємо, в Україні станом на 9.00 вівторка, 7 липня, виявлено 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР. За матеріалами Тиждень.ua