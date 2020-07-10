У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Закарпатській та Львівській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві - 118", - сказав Максим Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за минулу добу - 819, одужало - 24800 осіб (+1016 за добу), померло - 1345 осіб (+18 за добу), підозри на захворювання отримали - 99603 особи (+1093 за добу).

Загалом випадки виявлено в наступних регіонах:

Вінницька область - 2 060 (+39); Волинська область - 2 932 (+57); Дніпропетровська область - 1 137 (+7); Донецька область - 751 (+2); Житомирська область - 1 512 (+12); Закарпатська область - 3 734 (+112); Запорізька область - 610 (+5); Івано-Франківська область - 2 915 (+58); Кіровоградська область - 670 (+1); м. Київ - 5 990 (+118); Київська область - 2 940 (+45); Львівська область - 6 763 (+82); Луганська область - 90 (0); Миколаївська область - 467 (+2); Одеська область - 2 108 (+56); Полтавська область - 330 (+3); Рівненська область - 4 454 (+74); Сумська область - 332 (+4); Тернопільська область - 2 174 (+21); Харківська область - 2 577 (+56); Херсонська область - 203 (+2); Хмельницька область - 881 (+16); Чернівецька область - 5 096 (+22); Черкаська область - 725 (+18); Чернігівська область - 592 (+7).

Нагадаємо, в Україні вже понад 52 тис. випадків COVID-19, за добу - 819.