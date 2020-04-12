У МОЗ назвали відсоток українців, які можуть інфікуватися коронавірусом

Наразі Україна йде за сценарієм, згідно з яким у період спалаху коронавірусної хвороби буде інфіковано не більше 2% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

- За нашими розрахунками, у разі 2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, то можливий колапс медичної системи, - якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі.

Однак він зазначив, що поки очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби, оскільки відтепер в Україні тестують усіх хворих на пневмонію, всіх людей з гарячкою і всіх контактних осіб.

Віктор Ляшко також додав, якщо громадяни дотримуватимуться карантинних обмежень та залишатимуться вдома, зокрема на великодні свята, то Україні вдасться стримати поширення коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 12 квітня в Україні зареєстрували 2 777 випадків Covid- 19. За матеріалами ICTV Факти