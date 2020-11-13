У МОЗ оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон - із урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, передає УНН.

Так, до переліку "зеленої" зони входять 148 країн, зокрема: КНР, Німеччина, Кіпр, ОАЕ, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Туніс, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет та Естонія.

У "червоному" списку опинилося 45 країн, зокрема: Чехія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Бельгія, Франція, Вірменія, Грузія, Польща, Італія, Хорватія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Іспанія, Словаччина, Румунія, США, Велика Британія і Швеція.