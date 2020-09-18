У МОЗ затвердили новий протокол лікування COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 17 вересня підписав наказ про затвердження нового протоколу лікування COVID-19.

У протокол повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні у світі проводиться майже 2 тис. різних клінічних досліджень специфічної терапії, яка спрямована на боротьбу з COVID-19, у тому числі і в Україні відбуваються клінічні випробування чотирьох лікарських засобів. Але водночас МОЗ постійно оновлює протокол лікування, спираючись на досвід лікарів", - сказав міністр.

Як наголосив Степанов, оновлений протокол призначений для використання всіма медичними працівниками і визначає порядок застосування лікарських засобів для лікування пацієнтів з COVID-19.

Основними змінами, які були внесені до протоколу, є: розширення засобів із групи глюкокортикоїдів та способу їх використання; визначення алгоритму призначення антикоагулянтної терапії; доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії, а також вторинної і бактеріальної; конкретизовані показання для призначення лікарського засобу "Тоцилізумаб".

Загалом, за словами міністра, у новий протокол повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворих на COVID-19.

За словами Степанова, призначення лікарських засобів здійснюється з урахуванням індивідуального перебігу хвороби у кожного пацієнта.

"Я наголошую, що протокол створений виключно для використання медичними працівниками. Зараз я звертаюся до всіх українців: не займайтеся будь-якими спробами самолікування", - підкреслив Степанов.

Міністр уточнив, що новий протокол вже розміщений на сайті МОЗ і сьогодні буде розісланий всім лікарням.

За матеріалами УНІАН.