У працівника РНБО виявили коронавірус - відомство переводять в онлайн-режим роботи

У одного із співробітників апарату Ради національної безпеки і оборони виявили коронавірус. У зв'язку з цим відомство переходить в онлайн-режим роботи. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі ZN.UA.

Данілов уточнив, що йдеться про працівника Ситуаційного центру РНБО, що розташовується на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій.

"Справді, один із співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактували особи", - розповів Данілов.

І додав: "Ми всі, хто мав контакт із хворим колегою, здали тести і чекаємо на результат. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим".

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що в уряді хочуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму, який вводили через поширення коронавірусу.

За матеріалами https://www.5.ua