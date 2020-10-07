У протокол лікування коронавірусу введуть український препарат

В Україні планують використовувати препарат українського виробника Біовен для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Таку ідею озвучив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу, передають Факти.

За словами Степанова, лікарський засіб хочуть купувати централізовано та внести його у протокол лікування від Covid-19.

"Вчора закінчилися клінічні випробування імуноглобулінів, а саме препарату Біовен. Ми хочемо внести його у протокол лікування. Схема централізованих закупівель уже продумана".

Також міністр додав, що перед цим МОЗ погодили лікарський засіб Ремдесивир, який також додали у протокол. За матеріалами central-ua.tv