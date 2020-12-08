У разі обмеження роботи громадського транспорту метро зачиняти не планують - Держпродспоживслужба

В разі жорстокого карантину метро обмежуватимуть тільки в крайньому разі.

Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє "Громадське радіо".

Він запевнив, що метро на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок, що запобігає поширенню коронавірусу.

"При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт", - пояснив він.

Нагадаємо, вже 9 грудня уряд назве перелік обмежень та дати жорсткого карантину.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час карантину, який очікується в січні, кордони залишаться відкритими для українців.

Крім того, в уряді повідомили, що в разі посилення карантину, роботу громадського транспорту обмежувати не будуть.