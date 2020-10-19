У регіони направили 571 млн гривень на забезпечення лікарень киснем

Для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих з COVID-19, перераховано 571 млн гривень субвенції, повідомили представники уряду на селекторній нараді під головуванням президента із запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусу в Україні, передає пресслужба ОП.

Крім того, в немедичних установах Києва, Одеси і Донецькій області планують розгорнути ліжка для лікування хворих з ковідом.

Додатково провели інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук і лікарень "Укрзалізниці", які МОЗ розглядає для використання в ургентних ситуаціях.

Представники МОЗ зазначили, що міністерство проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень, і повідомили, що зараз в Україні 15,5 тис. Ліжок в лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. - вільні.

На нараді Зеленський зажадав, щоб в Україні розробили програму страхування лікарів від коронавірусу.

Нагадаємо, що за результатами наради 16 жовтня було прийнято рішення провести технічний аудит стану всіх кисневих систем країни. За словами джерела, додаткових коштів це не потребує.

Використання кисню - єдиний порятунок для важких хворих, у яких коронавірус викликав пневмонію. На жаль, кисень виявився ще одним вузьким місцем в Україні, яка, ввівши навесні карантин, так і не змогла підготуватися до осіннього сплеску епідемії. За словами фахівців, на сьогодні киснем забезпечені менше половини з розгорнутих в країні ковідних койко- місць.

Добре, що влада про це нарешті згадала. Так, нещодавно міністр охорони здоров'я заявив, що до кінця жовтня місцева влада повинна обладнати 80% ліжко-місць для хворих коронавірусів подачею кисню, для чого уряд обіцяв надати регіонам 572 млн грн. На що їх витратити - на модернізацію централізованих систем постачання кисню, підключення до них додаткових ліжок, закупівлю запасів кисневих балонів або ж придбання кисневих концентраторів - в кожному медзакладі вирішать самостійно.

Але кисень може як рятувати, так і вбивати. Кисень подається в мережу під тиском до 20 атмосфер, з балонів - понад 150. При неправильної експлуатації, недотримання правил безпеки або ж при зниженні температури повітря це загрожує вибухом. Так, у 2010 році в лікарні в Луганську через вибух балонів з киснем загинуло близько десятка осіб. У травні цього року в Миколаєві, в складському приміщенні, де зберігалися балони з киснем, вночі виникла пожежа.

Кисневі балони повинні міститися в окремих приміщеннях. Однак для цього не завжди є кошти й належні умови. При цьому обсяг споживаного в лікарнях кисню в більшості випадків зараз значно перевищує той, на який системи були розраховані. Крім того, при зниженні температури кисень буде замерзати й будуть проблеми з його доставлення. Зниження температури повітря очікується в Україні вже до кінця наступного тижня. За матеріалами ZN.UA