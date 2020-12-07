У РФ українського ексфутболіста Василенка засудили на 12 років "за шпигунство"

Московський міський суд призначив 12 років колонії суворого режиму громадянину України Василю Василенку "за шпигунство".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу суду.

Василенка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ (Шпигунство).

Матеріали кримінальної справи щодо нього мають гриф "цілком таємно". Процес стосовно нього проходив у закритому режимі.

За інформацією ЗМІ, імовірно, що Василенко - це колишній футболіст, який виступав, зокрема, за бердянську "Дружбу" і мелітопольське "Торпедо".

За даними московських судів, його було затримано в жовтні 2019 року, і спочатку йому інкримінувалася ч. 1 ст. 226.1 КК РФ (контрабанда небезпечних речовин та озброєння або культурних цінностей і біоресурсів). Попереднє розслідування у справі вело московське управління ФСБ, яке досі не коментувало ситуацію.

Нагадаємо, 27 листопада суд РФ засудив політв'язня Олександра Марченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві. Дружина політв'язня звернулася з проханням про допомогу до президента України Володимира Зеленського. За матеріалами LB.ua