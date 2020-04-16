У Вадима Новинського діагностували COVID-19

У народного депутата Вадима Новинського діагностували зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це сам Новинський повідомив у Facebook.

Він написав, що здав тест на коронавірус після контактів із зараженими. Тест показав позитивний результат.

«Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом», - написав Новинський.

Відомо також, що вчора з ним контактував митрополит Онуфрій.