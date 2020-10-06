У ВООЗ пояснили, як Україні зменшити темпи поширення коронавірусу

Варто зауважити, що оцінка ВООЗ та прогнози МОЗ відрізняються між собою.

Є декілька варіантів того, як Україна може уповільнити темпи поширення коронавірусної інфекції. Серед основний - розрив ланцюга передачі вірусу через дослідження в галузі охорони здоров'я, визначення центрів розповсюдження та інфікованих груп населення, інформування про ризик, а також підвищення обізнаності громадськості щодо превентивних заходів. Про це повідомляє видання "РБК Україна" з посиланням на слова керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхта.

"Ми очікуємо, що у найближчі місяці кількість випадків перевищить 5000", - зазначив він.

Раніше у відомстві вже повідомляли, що до кінця цього року денний приріст може зрости до 9 тис. випадків.

Очільник МОЗ Максим Степанов в цей час дає інші прогнози щодо поширення коронавірусу в Україні. За його оцінками, щодня по 5 тис. нових випадків ми можемо фіксувати не до кінця місяця, а вже до кінця цього тижня.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні зафіксовано 4 348 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього в країні лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19.

Раніше глава МОЗ повідомив, що навіть попри те, що протягом кількох днів приріст тримався на рівні 4 тисяч випадків, в Україні досі не планують вводити жорсткий карантин.

За матеріалами РБК-Україна, ZN.UA