У Зеленського запевняють, що в Україні достатньо ПЛР-тестів

В Україні достатньо ПЛР-тестів. Про це сказав секретар Координаційної ради з протидії коронавірусу COVID-19 Кирило Тимошенко під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Зараз ПЛР-тестів достатньо", - сказав Тимошенко.

Він додав, що в ПЛР-тести виготовлятимуть в Україні, крім того вони замовляють в Китаї та Південні Кореї.

При цьому Тимошенко сказав, що наразі заново налагоджується система діагностування й закуповується обладнання.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID- 19.