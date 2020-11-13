У Житомирі не запроваджуватимуть карантин вихідного дня - мер

У Житомирі не запроваджуватимуть карантин вихідного дня.

Про це у Facebook повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім'ї. До того ж при такій кількості хворих два дні "локдауну" на ситуацію не вплинуть. Це підтверджують вірусологи та епідеміологи", - написав він.

Також, за його словами, два дні тому працівників міської ради вибірково тестували на наявність антитіл і за результатами на COVID-19 перехворіло 16 осіб із 40.

Мер додав, що наступного тижня всім працівникам шкіл Житомира планують зробити ІФА-тестування.

"Отримавши результати, будемо вирішувати, як відкривати старші класи", - розповів Сухомлин.

Карантин вихідного дня: що відомо 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги "виніс"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду про посилення карантинних заходів у вихідні дні діє безумовно і підлягає виконанню всіма суб'єктами господарювання.

Він підкреслив, що міська влада не має повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови про карантин вихідного дня. За матеріалами УНІАН.