У Житомирі зафіксовано перший випадок коронавірусу

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин заявив про перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в місті.

Про це він заявив під час відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні у нас перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в місті Житомирі. Житомирянин, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини", - заявив він. За матеріалами УНІАН.