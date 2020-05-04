Учасники ЗНО можуть змінити місце його проходження - МОН
Міністерство освіти і науки дозволило деяким учасникам зовнішнього незалежного оцінювання змінити місце здачі тестів.
Про це повідомила пресслужба МОН у понеділок, 4 травня.
"З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане при реєстрації для участі в ЗНО місце його проходження. Таку можливість надає Міністерство освіти і науки учасникам, місце проживання та навчальний заклад яких знаходяться в різних областях, або на відстані більше 150 кілометрів один від одного", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що нове місце здачі ЗНО може бути в населеному пункті, який максимально наближений до місця проживання або перебування учасників.
Щоб змінити місце проходження ЗНО учасники повинні звернутися до керівника свого навчального закладу і вказати місце і час проходження сесії ЗНО. Керівники навчальних закладів, в свою чергу, внесуть зміни до реєстраційних даних.
Нагадаємо, в цьому році через карантин терміни проведення ЗНО ще досі не визначені.
Також повідомлялося, що школярі та студенти закінчать навчальний рік дистанційно.
За матеріалами Слово і Діло.